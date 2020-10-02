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Aktüel İran'da 187 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da 187 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:59:34 -
İran'da 187 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 26 bin 567 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 567'ye, vaka sayısının da 464 bin 596'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 137'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 385 bin 264'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 67 bin 861 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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