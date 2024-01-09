  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İrancı 'bazı' saftirik Sünniler iyi izlesin! Kasım Süleymani'den skandal sözler!
Dünya

İrancı 'bazı' saftirik Sünniler iyi izlesin! Kasım Süleymani'den skandal sözler!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 13:59:00 - 2024-01-09 14:00:27

Suriyede onbinlerce Sünni müslümanı katleden İran derin devletinin önemli isimlerinden Kasım Süleymeni'nin Sünni Müslümanlara yönelik skandal ifadelerinin olduğu video ortaya çıktı.

Suriyede onbinlerce Sünni müslümanı katleden İran derin devletinin önemli isimlerinden Kasım Süleymeni'nin Sünni Müslümanlara yönelik skandal ifadelerinin olduğu video ortaya çıktı.
Süleymani'yi şehid ve vahdetçi olarak gören Şii-Sünni kardeşliği diyerek saçma sapan hayallere dalan Türkiye'deki bir takım siyasi partilerin ve Sünni toplulukların bu video hakkında ne düşündükleri merak konusu oldu.

Alın size Şii-Sünni kardeşliği!

Bu mezhepçilere Yavuz Sultan Selim gibi biri lazım! İran'da kaçırılan Sünni imamın cesedi bulundu!
Bu mezhepçilere Yavuz Sultan Selim gibi biri lazım! İran'da kaçırılan Sünni imamın cesedi bulundu!

Dünya

Bu mezhepçilere Yavuz Sultan Selim gibi biri lazım! İran'da kaçırılan Sünni imamın cesedi bulundu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mezhepçi İran rejimi Sünni Beluçları katletmeye devam ediyor!
Mezhepçi İran rejimi Sünni Beluçları katletmeye devam ediyor!

Dünya

Mezhepçi İran rejimi Sünni Beluçları katletmeye devam ediyor!

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan teröristin, mezhepçi Şii askeri örgütlerde görev yaptığı ortaya çıktı
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan teröristin, mezhepçi Şii askeri örgütlerde görev yaptığı ortaya çıktı

Dünya

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan teröristin, mezhepçi Şii askeri örgütlerde görev yaptığı ortaya çıktı

Mezhepçi Suriye ordusu Halep ve İdlib'e saldırdı! 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı!
Mezhepçi Suriye ordusu Halep ve İdlib'e saldırdı! 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı!

Dünya

Mezhepçi Suriye ordusu Halep ve İdlib'e saldırdı! 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı!

Karaktersizlere bakın! Mezhepçi İran Tahran'daki Sünni mescidini yıktı!
Karaktersizlere bakın! Mezhepçi İran Tahran'daki Sünni mescidini yıktı!

Dünya

Karaktersizlere bakın! Mezhepçi İran Tahran'daki Sünni mescidini yıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23