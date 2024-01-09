İrancı 'bazı' saftirik Sünniler iyi izlesin! Kasım Süleymani'den skandal sözler!
Suriyede onbinlerce Sünni müslümanı katleden İran derin devletinin önemli isimlerinden Kasım Süleymeni'nin Sünni Müslümanlara yönelik skandal ifadelerinin olduğu video ortaya çıktı.
Suriyede onbinlerce Sünni müslümanı katleden İran derin devletinin önemli isimlerinden Kasım Süleymeni'nin Sünni Müslümanlara yönelik skandal ifadelerinin olduğu video ortaya çıktı.
Süleymani'yi şehid ve vahdetçi olarak gören Şii-Sünni kardeşliği diyerek saçma sapan hayallere dalan Türkiye'deki bir takım siyasi partilerin ve Sünni toplulukların bu video hakkında ne düşündükleri merak konusu oldu.
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