İran'a yerleşmek için İsrail'den kaçan Yahudiler operasyonla engellendi

İsrail'de yaşayan ancak dini gerekçelerle İsrail askeri olmak istemeyen dindar Yahudilerin İran'ın daveti üzerine gruplar halinde İran'a göç etmeye çalıştığı ancak İsrail makamlarınca engellendiği bildiriliyor.

Dini gerekçelerle İsrail devletinin varlığına karşı olan ve bu sebeple İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasından muaf tutulmak isteyen bazı dindar Yahudiler İsrail'de askere alınmıyorlardı.

Zorla askere almalar başladı

Fakat diğer Yahudilerin de bu muafiyete dayanarak askerlikten muaf tutulma talepleri üzerine son yıllarda İsrail yöneticileri Siyonizm karşıtı dindar Yahudileri de zorla askere almaya başlamıştı.

Son dönemde İsrail askeri olmayı ve İsrail'de memur olmayı dinen yasak gören bu Yahudiler arasında asker ve memur olmaktansa başka ülkelere göç etme fikrinin yayıldığı gözlemleniyordu.

İran'dan Yahudilere davet ve Hamaney'e bağlılık yemini

İranlı yetkililer İsrail'de askerliğe zorlanan Yahudilere İran'a yerleşme çağrısında bulunmuşlardı.

2018'den itibaren Lev Tahor isimli dindar Yahudi grup başta olmak üzere Siyonizm karşıtı bazı dindar Yahudilerin İran'a yerleştiği bildiriliyor.

İddialara göre Lev Tahor lideri de 2019'da İran'a yerleşti ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlılık yemini etti.

Ortaya çıkan bilgilere göre yüzlerce dindar Yahudi topluca İran'a yerleşmek üzere harekete geçti ancak bu göçü İsrailli yetkililerin anlamaması için oldukça dolambaçlı bir yol seçti.

Plana göre İran'a yerleşmek isteyen yüzlerce dindar Yahudi'yi taşıyan yolcu uçağı önce Guatemala'ya gidecek, buradan Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hava yoluyla geçip buradan kara yoluyla İran'a geçecekti.

Fakat yüzlerce Yahudi Guatemala'da ABD ve İsrail istihbaratının ortak operasyonuyla durduruldu, içlerinden bazı isimler gözaltına alındı. İfşa olması üzerine bu operasyon, seyahat özgürlüğüne vurulan büyük bir darbe olarak eleştirildi.

İran'da en son gerçekleştirilen nüfus sayımı olan 2016 sayımına göre 9.826 Yahudi yaşıyor. 290 milletvekiline sahip İran Meclisi'nde azınlık kotası gereği 1 milletvekilinin Yahudi olması gerekiyor.

İsrail'de 250 bin, ABD'de 80 bin İran kökenli Yahudi yaşadığı tahmin ediliyor.