İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

Kongre by-pass edildi: Hukuk nerede?

Yeni York Times başta olmak üzere Amerikan basını, Trump'ın pervasızca hareket ettiğini ve anayasal bir zorunluluk olan Kongre onayını almadan savaşa yeltendiğini yazıyor. ABD yasalarına göre savaş ilan etme yetkisi yalnızca yasama organına aitken, Beyaz Saray'ın gizli kapaklı yürüttüğü bu süreç "demokrasi krizi" olarak nitelendiriliyor. Üstelik daha önce "nükleer programı bitirdik" diyen Trump'ın, şimdi daha büyük bir operasyona girişmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.

Hedef ne? Nükleer mi, rejim değişikliği mi?

Economist dergisinin analizine göre Trump'ın ne yapmak istediği tam bir muamma. Bir gün "nükleer tesislere vurduk" diyen Başkan, ertesi gün "füze kapasitesini yok edeceğiz" diyor, bir sonraki gün ise doğrudan yönetim değişikliğinden bahsediyor. Bölgeye devasa bir askeri yığınak yapan ABD'nin, hangi siyasi amaçla bu ateşi körüklediği belirsizliğini koruyor.

War Powers tartışması: Başkan durdurulabilir mi?

Siyaset koridorlarında şimdi tek bir terim konuşuluyor: War Powers. 1973 tarihli bu hukuki düzenleme, başkanın askeri güç kullanma yetkisini sınırlıyor. Yasaya göre;

Başkan asker gönderirse 48 saat içinde Kongre 'ye bildirmek zorunda.

'ye bildirmek zorunda. 60 gün içinde yetki alınmazsa askeri güçleri geri çekmek mecburiyetinde.

Ancak Trump'ın bu sınırlamalara uyup uymayacağı büyük bir tartışma konusu. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar, ABD'nin ucu açık bir bölgesel bataklığa sürüklenmesinden endişe ediyor.

MAGA cephesinde büyük çatlak: Kirk'ün sözleri hatırlatılıyor!

Asıl bomba ise Trump'ın en güçlü kalesi olan MAGA hareketinde patladı. America First (Önce Amerika) diyen ve dış müdahalelere karşı çıkan kesim, Trump'ı seçim vaatlerine sadık kalmamakla suçluyor. Geçtiğimiz Eylül ayında suikasta kurban giden gençlik lideri Charlie Kirk'ün, İran'da rejim değişikliği savaşına karşı yaptığı uyarılar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kirk, Orta Doğu'daki uzun süreli bir savaşın ABD için bir felaket olacağını savunuyordu. Şimdi taban soruyor: "Kendi evlatlarımızı başkasının savaşında feda etmek için mi size oy verdik?"