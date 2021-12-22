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Dünya İran'a petrol borcunu çayla ödeyecekler
Dünya

İran'a petrol borcunu çayla ödeyecekler

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, geçmişte petrol ihracından kaynaklanan borcu İran'a çay ile ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:36:00 -
İran'a petrol borcunu çayla ödeyecekler

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Parlamento üyesi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri, ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üretiyor.

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