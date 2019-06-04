İran’a karşı Esed’i tanıma şartı

Yakup Sarıçiçek

Amerika, İran’ı Suriye’den çıkarmak için Rusya’ya ilginç bir teklifte bulunacak... Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat haziran sonunda Kudüs’te ilk kez bir araya gelecek.

Arapça Şarku’l Avsat gazetesinin Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye’deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

Gazeteye konuşan kaynak “Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Esad yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak” ifadelerini kullandı.