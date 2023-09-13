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Spor İran'a gidecek olan Ronaldo, tek bir şartla ailesiyle iletişim kurabilecek! Açıkladı
Spor

İran'a gidecek olan Ronaldo, tek bir şartla ailesiyle iletişim kurabilecek! Açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 16:44:00 - 2023-09-13 16:44:42
İran'a gidecek olan Ronaldo, tek bir şartla ailesiyle iletişim kurabilecek! Açıkladı

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, Cristiano Ronaldo'nun İran'a gelmesi durumunda ailesi ve dostlarıyla görüşebilmesi için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları olan Bale ve Eitaa'yı kullanması gerektiğini açıkladı.

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, Cristiano Ronaldo'nun İran'a gelmesi durumunda ailesi ve dostlarıyla görüşebilmesi için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları olan Bale ve Eitaa'yı kullanması gerektiğini açıkladı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr ile İran futbolunun önde gelen kulüplerinden Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında 19 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Tahran'daki Azadi Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma ise seyircisiz oynanacak. İnternet erişimine yönelik mevcut kısıtlamalar nedeniyle VPN kullanılan İran'da Persepolis Futbol Kulübü, Tahran'a gelecek Ronaldo ve takım arkadaşlarına özel VPN'siz sim kart verileceği açıklamasında bulunmuştu. İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami ise bu söylemi yalanladı.

"HERKESE DAĞITACAĞIMIZ HAZIR VPN'SİZ SİM KARTLAR BULUNMUYOR"

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami ise bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazıları Ronaldo İran'a geldiğinde VPN'siz sim kart sorunun nasıl hallolacağını soruyor. Cebimizde herkese dağıtacağımız hazır VPN'siz sim kartlar bulunmuyor." dedi.
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"İRAN'IN YEREL MESAJLAŞMA UYGULAMASINI KULLANSIN"
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Zargami sözlerini, "Eğer Ronaldo İran'a geldiğinde ailesi ve dostlarıyla görüşmek istiyorsa İran'ın yerel mesajlaşma uygulaması olan Bale ve Eitaa'yı kullansın. Ailesi ve arkadaşlarını da arayıp bu uygulamayı kurup kullanmalarını söylesin." ifadeleriyle sonlandırdı.

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