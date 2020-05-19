  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Dünya

İran'a bir şok daha ! Süleymani'den sonra o isim de öldürüldü

İranlı general Kasım Süleymani'nin yardımcısı Askar Başburd Suriye'de öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:13:00 - 2020-05-19 15:51:55
İran'a bir şok daha ! Süleymani'den sonra o isim de öldürüldü

ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yardımcısı Askar Başburd Suriye’de öldürüldü. Cenazesi tahrana getirilen Başburd için bir tören düzenlendi. Törene katılan İranlılar intikam yemini etti.

Öte yandan ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?
Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Dünya

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı