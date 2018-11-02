İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
ABD’nin, İran’ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu resmen başladı. Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmediği bilgisi geldi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ise ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.02 Kasım 2018 Cuma 14:29
ABD’nin, İran’ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu başladı. Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmiyor Türkiye'de havayolu şirketlerine yakıt sağlayan Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi'nin İran uçaklarına yakıt sağlamadığı ifade edildi.
Tüpraş için muafiyet bekleniyor
Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.
Üç ülkenin adı ortaya çıktı
Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
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