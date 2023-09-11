İran'a akılalmaz tehdit! "Tahran'ın kalbini vurmaya hazırız"

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, dünya genelinde 20'den fazla Yahudi hedefi vurma girişiminin faillerini bulmak için 'Tahran'ın kalbine' saldırmaya hazır olduklarını söyledi.

Euronews'in haberine göre, dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Reichman Üniversitesi'nde düzenlenen bir güvenlik konferansında İran'dan gelen tehditlere yönelik açıklamalar yaptı.

İsrail ve müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Avrupa, Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da 27 saldırıyı önlediğini söyleyen Barnea, "Bu komplolar İran tarafından planlandı ve yönetildi. Bu konuştuğumuz anda bile yeni saldırılar düzenlemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mesajımız güçlü, net ve kararlı" diyen Barnea, “Saldırı ekipleri göndermeye karar verenler, kusura bakmayın. Emin olun size ulaşacağız ve herkesin göreceği şekilde adalet yerini bulacak. Bu geçmişte kanıtlandı ve gelecekte bunu bir sonraki seviyeye yükselteceğiz” sözlerini kullandı.

İsrail'in komplolara karışan ajanların yanı sıra onları gönderen komutanların da peşine düşeceğini söyleyen Barnea, "Bunların hesabı İran'ın derinliklerinde, Tahran'ın kalbinde sorulacaktır" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'ı nükleer silah sahibi olmakla suçlayan İsrail kendisini yok etmeyi planladığı gerekçesiyle Tahran yönetimini en büyük düşmanı olarak görüyor.

İran ise, İsrail'i İran'daki nükleer bilim adamlarına ve tesislere saldırılar düzenlemekle suçluyor.