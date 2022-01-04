İran'a ağır ceza

Kanada'da mahkeme İran'ı, 8 Ocak 2020'de vurup düşürdüğü uçaktaki Kanada vatandaşları için ağır bir tazminat ödemeye mahkum etti.

Kanada'da bir mahkeme, 8 Ocak 2020'de İran hava savunma sistemleri tarafından vurulup düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşından 6'sı için, İran'ın kurban yakınlarına 84 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

İki yıl önce vurulmuştu

3 Ocak 2020'de ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi Irak'ta vurmasının ardından 8 Ocak 2020'de İran'ın başkenti Tahran'dan ateşlenen hava savunma sistemleri, yine Tahran'dan yeni havalanmış olan bir Ukrayna yolcu uçağını vurmuştu.

Bu saldırı sonucu uçaktaki 167 yolcu ve 9 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Ölen 176 kişiden 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, 7'si Afganistan, 3'ü İngiltere vatandaşıydı. İran yönetimi birkaç gün sonra uçağı kendilerinin vurduğunu kabul ederek bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini belirtip özür dilemekle yetinmişti.

Bu kazanın üzerinin kapatılmasını istemediklerini belirten vatandaşlarını kaybeden ülkeler 2021'de bir 'Koordinasyon Grubu' oluşturdular. İran'a bu gruba dahil olması için 5 Ocak 2022'ye kadar süre verdiler. İran tarafından ise gruba üye olup olmayacaklarına dair bir açıklama gelmedi.

Bu sürenin dolmasına birkaç gün kala Kanada'da bir mahkeme bu kazada hayatını kaybeden 6 Kanada vatandaşının yakınlarına İran yönetiminin toplam 84 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Diğer 57 Kanada vatandaşı için tazminat davaları ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden bu 6 Kanada vatandaşının avukatı Mark Arnold, kararı Pazartesi günü açıklayarak, kararı almak için Kanada ve yurtdışındaki İran varlıklarının peşine düşme sözü verdi.

Bu doğrultuda İran'ın yurt dışındaki mal varlıklarına tazminatlar karşılığında el konulabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Mepa News