İran yönetimi eylemcileri seri şekilde idam etmeye hazırlanıyor

İran Yargı Erki Başkanı, protestocuların hızlı bir şekilde idam edileceğini belirtti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke çapındaki protestolarda gözaltına alınanlar için hızlı yargılama ve infazların yapılacağının sinyalini verdi.

Muhsini Ejei söz konusu açıklamayı İran devlet televizyonu tarafından internet üzerinden paylaşılan bir videoda yaptı.

İdamlar hakkında konuşan Muhsini Ejei, "Eğer bir iş yapmak istiyorsak, bunu şimdi yapmalıyız. Eğer bir şey yapmak istiyorsak, bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız. Eğer geç olursa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi sağlamaz." ifadelerini kullandı.

28 Aralık'ta başlayan gösterilerde şimdiye kadar on binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Aktivist kaynaklara göre en az 2 bin 500 kişi ise öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, protestocuları idam etme olasılığına karşı İran yönetimini tehdit etmişti.

CBS kanalında Salı günü yayınlanan röportajında Trump, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok güçlü bir şekilde harekete geçeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

