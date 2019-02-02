İran yeni füzesini tanıttı İran, karadan karaya 1350 kilometre menzilli yeni seyir füzesi Huveyze'yi tanıttı.

İran devlet televizyonuna göre, Huveyze adlı yeni uzun menzilli karadan karaya seyir füzesi Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin katıldığı törenle görücüye çıkarıldı. Füzenin özellikleri hakkında bilgi veren Hatemi, Huveyze'nin tamamen yerli üretim olduğunu söyledi. Hatemi, 1350 kilometre azami menzile sahip füzenin düşük irtifada uçarak hedefi yüksek isabet oranında vurma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Huveyze adlı seyir füzesinin 1200 kilometre menzildeki denemeleri başarıyla sonuçlandı." dedi. Devlet televizyonu füze denemesinin görüntülerini yayınladı.

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