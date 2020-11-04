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Dünya İran yeni füze sistemini duyurdu
Dünya

İran yeni füze sistemini duyurdu

ABD’ye kafa tutan İran yeni füze sistemini, ‘Dünyanın çekirdeğini sallandıracak’ diyerek duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:34:00 -
İran yeni füze sistemini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Çarşamba günü, "dünyanın çekirdeğini sallayacağını" söylediği yeni bir füze sistemini açıkladı.

Tasnim Ajansı, Devrim Muhafızları Başkomutanı Binbaşı General Hossein Salami'nin, uzay kuvvetlerinin uzun menzilli balistik füzelerinin art arda fırlatılması için otomatik ve akıllı bir sistem devreye soktuğunu bildirdi.

ABD’ye de gözdağı veren Tümgeneral Hüseyin Salami yaptığı konuşmada, "füzelerimizin uçuşunun dünyanın çekirdeğini sallayacak ve düşmanı geri çekilmeye itecek" dedi.

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Yalançı İran
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