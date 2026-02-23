  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran ve Rusya'dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

Tahran yönetiminin hava savunma ağını güçlendirmek amacıyla Rusya ile yarım milyar avroluk gizli bir anlaşmaya imza attığı iddia edildi. 2025 sonunda Moskova'da mühürlenen dev anlaşma kapsamında, binlerce modern füze ve fırlatma ünitesi İran stratejik tesislerini korumak için yola çıkıyor.

Financial Times’ın ele geçirdiği belgelere göre, Moskova ve Tahran arasında Aralık 2025'te gizli bir askeri mutabakat sağlandı. Yaklaşık 500 milyon avro değerindeki bu dev paket, Rusya'nın en gelişmiş sistemlerinden olan 500 adet Verba fırlatma ünitesi ve 2 bin 500 adet 9M336 tipi füzeyi kapsıyor. Teslimatların normal takvime göre 2027-2029 yılları arasında üç aşamada tamamlanması planlanırken, bölgedeki gerilim nedeniyle sevkiyatın çoktan başlamış olabileceği konuşuluyor.

SAVAŞIN ARDINDAN ACİL TEDARİK SİNYALİ: SİSTEMLER TESLİM EDİLDİ Mİ?

İsrail ve ABD’nin 2025 yılı ortalarında İran’a düzenlediği ve 12 gün süren yoğun çatışmaların ardından Tahran’ın savunma zafiyetini kapatmak için düğmeye bastığı belirtiliyor. Temmuz 2025'te Rusya'dan resmen talep edilen bu sistemlerin, bazı kaynaklara göre planlanan takvimin çok önüne çekilerek erken teslimat aşamasına geçtiği iddia ediliyor. Bu hamle, olası yeni bir hava harekatına karşı İran'ın elini güçlendirmeyi hedefliyor.

STRATEJİK NOKTALARA MODERN KORUMA: VERBA SİSTEMLERİ SAHADA

Rus savunma sanayisinin en modern ürünlerinden biri olan Verba sistemi, özellikle alçak irtifada uçan İHA'lar ve seyir füzelerine karşı sergilediği yüksek başarıyla tanınıyor. İran’ın bu füzeleri nükleer tesisler ve askeri karargahlar gibi stratejik noktaların çevresine yerleştirerek "görünmez bir kalkan" oluşturmayı planladığı kaydediliyor. Bölgedeki askeri dengeleri değiştirebilecek bu sevkiyat, Batılı başkentlerde de yakından takip ediliyor.

