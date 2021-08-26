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İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi
Dünya İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi
Dünya

İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:51:00 -
İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi

İran'da Meclisten güvenoyu alarak dün göreve başlayan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran medyasına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi bir araya geldi.

İki Bakan'ın görüşmesinde Tahran ve İslamabad arasındaki karşılıklı ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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