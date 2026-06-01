İran ve Katar'dan Hürmüz Boğazı teması

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Erakçi ile telefonda görüştü.

Katar ve İran dışişleri bakanları, Pakistan’ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleri ve Lübnan’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Al Sani görüşmede, Katar’ın krizin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla yürütülen çabalara tam desteğini yineleyerek, tüm tarafların işbirliği yapmasıyla bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabileceğini kaydetti.

Seyrüsefer serbestisinin taviz verilemez bir ilke olduğuna işaret eden Al Sani, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının veya baskı aracı olarak kullanılmasının krizi daha da derinleştireceğini ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını tehlikeye atacağını ifade etti.