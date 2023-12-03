  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

F-16'larımızdan Romanya'da selamlama uçuşu!

Turkcell yöneticilerine 'pedofili' demişti! Ozan Güven'in kirli sicili ortaya döküldü

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, “Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

AK Parti'den flaş emekli maaşı açıklaması! En yetkili isim, çok net rakam verdi! Emekliler havalara uçacak

Sıcak gelişme... Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş Başkanı rakam verdi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni iş birliği! İmzalar atıldı

Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!

Tüm dünyada ve aynı anda kesilebilir mi? Global endişenin kaynağı belli oldu

Hamas'ın hezimetine uğrayan Katil İsrail azgınlığını artırıyor! Kudüs'te alçak karar...
Dünya İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?
Dünya

İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?

Yeniakit Publisher
2023-12-03 23:05:00 - 2023-12-03 23:07:12
İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah harekete geçti: askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını ele almak için görüştü. Gelişmeyi duyurdular...

İran ve Irak genelkurmay başkanları Bağdat'ta "askeri iş birliğini" görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah, askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını değerlendirdi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Irak ziyaretinde Yarallah ile bir araya geldi.

Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler." dedi.

İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, "İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise, Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile de görüştü. Görüşmede askeri iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor
O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor

Ekonomi

O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler
Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Ekonomi

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş
Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

Teknoloji

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane
Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane

Gündem

Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane

Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım
Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım

Aktüel

Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak
25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Ekonomi

25 yıllık ünlü firma İflas etti demeye rakam kaldı: İflasın pençesinde! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak
Dünya

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Kanadalı havacılık şirketi Bombardier o ihaleyi rakibni kaptırdı! Kanada’nın Deniz Karakol Uçağı ihalesini ABD’li Boeing şirketine kaptırdı...
Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!
Ekonomi

Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Emiroğlu, küresel piyasalarda Türk madencilik sektörünün son derece önemli bir konuma sahip olduğun..
Göbek eriten, kabızlık gideren yoğurt kürü: öyle bir şey yaptı ki! Hem sağlıklı hem de aç bırakmadan fazla yağla son veriyor
Kadın - Aile

Göbek eriten, kabızlık gideren yoğurt kürü: öyle bir şey yaptı ki! Hem sağlıklı hem de aç bırakmadan fazla yağla son veriyor

Fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyet listelerine yöneliyor. Kilo vermenin en önemli kuralı... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23