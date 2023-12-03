İran ve Irak'tan şaşırtan hareket: damga vuran ''askeri iş birliği'' görüşmesi, beklenmedik gelişme! Neler yaşandı?
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah harekete geçti: askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını ele almak için görüştü. Gelişmeyi duyurdular...
İran ve Irak genelkurmay başkanları Bağdat'ta "askeri iş birliğini" görüştü
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah, askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını değerlendirdi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Irak ziyaretinde Yarallah ile bir araya geldi.
Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler." dedi.
İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, "İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.
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Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise, Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile de görüştü. Görüşmede askeri iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.
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