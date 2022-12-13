İran ve Çin heyetleri '25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması'nı...

İran ve Çin heyetleri, 2021'de Tahran ve Pekin arasında imzalanan ancak henüz hayata geçirilemeyen "25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması"nın uygulanma sürecini değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, resmi ziyaret kapsamında başkent Tahran’ı ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ve İranlı yetkililer ile bir araya geldi.

Haberde, İran ve Çinli yetkililerin, 2021'de Tahran ve Pekin arasında imzalanan ancak henüz hayata geçirilemeyen 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması'nın uygulama sürecini değerlendirerek, görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir, görüşmede, "İran ve Çin'in dünya hakimiyetinin tek taraflılığına karşı aynı görüş ve pozisyona sahip olduğunu ve iki ülke arasında çeşitli konularda iyi ve yapıcı müzakerelerin sürdüğünü" ifade etti.

İran'ın petrol ve gaz rezervlerine, transit taşımacılık gibi sektörlerdeki kapasitesine işaret eden Muhbir, Tahran'ın enerji, transit geçiş ve ortak üretim gibi sektörlerde Pekin ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Muhbir, iki ülke arasındaki yüksek hacimli ekonomik ve ticari işlemlere rağmen yerel para birimlerinin kullanımının asgari düzeyde olduğunu bunun mümkün olduğunca artırılması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 9 Aralık'ta düzenlenen Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde yer alan ülkesine yönelik ifadelere işaret eden Muhbir, İran’ın toprak bütünlüğü konusunun tüm İranlılar için hassas ve önemli olduğunu, tüm ülkelerin "bu dokunulmaz ilkeye" saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

IRNA'ya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Hu da Tahran-Pekin arasındaki ilişkileri "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Çin'in İran'la kapsamlı stratejik ilişkiler geliştirme iradesinin asla değişmeyeceğini" ifade etti.

İran’ın toprak bütünlüğü konusuna da değinen Hu, şöyle devam etti:

"Çin, İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü, ulusal onurunu ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemektedir. Bu alanda iki taraf, kararlı bir şekilde birbirini desteklemeli ve terörle mücadele alanında iş birliği ve koordinasyonunu güçlendirmelidir."

Başbakan Yardımcısı Hu, 25 Yıllık İran-Çin Kapsamlı İşbirliği Anlaşması'nın her iki taraf için de önemli ve olumlu olduğunu belirterek Pekin’in Tahran ile işbirliğini ve koordinasyonunu güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, İran ile Çin arasındaki 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması çerçevesinde 16 farklı projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi.