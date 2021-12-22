İran ve Azerbaycan arasında kritik temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında ikili görüşme gerçekleştiren Abdullahiyan ve Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi. Bayramov, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin temelinin derin tarihi kökler, kültürel ve dini bağlardan oluştuğunu belirtti.

İranlı mevkidaşıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesini, uluslararası kuruluşlarda iş birliklerini ve iki ülkenin yer aldığı 3'lü ve 4'lü iş birliği platformlarını da konuştuklarını kaydeden Bayramov, Azerbaycan ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.

Bayramov, 2021'in 10 ayında 2020'in aynı dönemine kıyasla ticaret hacminin yüzde 23,6 arttığını bildirdi.

Karabağ ve çevresinden işgalden kurtarılmasından da bahseden Bayramov, "İşgal, bölge güvenliği için tehdit oluşturduğu gibi işgalin sona erdirilmesi bir taraftan tarihi adaletin yeniden sağlanmış, diğer taraftan da bölge için gelişme, istikrar ve ekonomik artım olanakları da oluşturmuştur. Bu ortam sadece Azerbaycan ve Ermenistan için yeni olanaklar açmıyor. Bu durumdan tüm bölge ülkeleri faydalanabilir" dedi.

Bayramov, Karabağ savaşında İran-Azerbaycan'ın sınırının 30 yıldır işgal altında bulunan 132 kilometrelik kısmının da kurtarıldığını hatırlatarak "İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı için büyük projeler hayata geçirilecek. İran da bu projelere ilgi duyuyor. Çok sayıda İran şirketi bu konuda başvuruda bulundu. Başvurular ilgili kurumlarca inceleniyor. Yakın zamanda olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum" bilgisini verdi.

"Karabağ'daki imar çalışmalarında yer almak istiyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan temaslarında önemli mutabakatlar edildiği, bu mutabakatların iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve yakın gelecekte meyvelerini vereceğini kaydetti.

Abdullahiyan, "Azerbaycan halkı ve devletini, topraklarının kurtuluşundan dolayı kutluyorum. Azerbaycan'ı en yakın ve en iyi komşularımızdan biri olarak görüyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin temel önceliği komşu ülkelerle ilişkilerdir ve burada Azerbaycan'ın özel bir yeri vardır. Halklarımızın refahı için adımlar atacağız" dedi.

Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamındaki Reisi-Aliyev görüşmesinde 4'lü iş birliği formatının da gündeme geldiğini bildiren Abdullahiyan, "Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve İran arasında yeni bir platform oluşturulacak. Bu ülkelerin dış politikaları bir birine yakın olduğu için bazı düşünceleri birlikte hayata geçireceğiz. Bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilir. Bölge dışından birilerinin müdahalesine ihtiyacımız yok. Bizim onların yardımına ihtiyacımız yok. Onların bizim bölgede yeri yoktur. Bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözmek için iradeleri var." diye konuştu.

Abdullahiyan, "Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda mutabakat sağladık. Enerji ve ulaştırma alanındaki potansiyelimizi daha aktif hale getirme konusunda mutabık kaldık. Karabağ'daki imar çalışmalarında yer almak istiyoruz" diye belirtti.