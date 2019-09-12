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İran uyruklu hırsız, kendi vatandaşının evini soydu

Balıkesir’de İran uyruklu kadının evini soyan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
İran uyruklu hırsız, kendi vatandaşının evini soydu

Balıkesir’de İran uyruklu kadının evini soyan İran uyruklu zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İranlı Fatimah Asgharı Shoobestanı, oturduğu daireye geldiğinde, evine kapı dili düşürülerek girildiğini ve yatak odasında bulunan bin 200 euro ile 100 liranın çalındığını görüp polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma neticesi, hırsızlığı karşı kapı komşusu İran uyruklu Mohammad Hosseın Masterıfarahanı’nın yaptığı tespit edildi. Yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan Masterıfarahanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
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