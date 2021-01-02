İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştireceğine dair kararını UAEA'ya bildirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) parlamentoda çıkarılan yasa gereği uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini bildirdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Salihi, hükümetin "bunun dış ilişkilerde sorun yaratacağına" karşı olduğunu ve nükleer tesislerde nükleer faaliyetlerin hızlanmasını ve denetimlerin kısıtlanmasını zorunlu kılan yasayı uygulayacaklarını belirtti.

Yasanın Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani tarafından henüz imzalanmadığını hatırlatan Salihi, talimat verilirse yakın gelecekte uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıkladı.

Bu bağlamda UAEK'i bilgilendirdiklerini belirten Salihi, "Mektubumuzu İran'ın Viyana Daimi Temsilcisi'ne (Kazım Garibabadi) gönderdik. Müfettişler gelip mühürlü kısımları (nükleer anlaşma kapsamında) açmalı. düzey üretim. "dedi.

İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından meclise getirilen ve onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nu yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye ve düşük seviyeli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmaya mecbur ediyor.

Nükleer anlaşma, İran'ın uranyumu en fazla yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin verdi. ABD yaptırımlarına yönelik anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5'te tutuyordu.

Başta Ruhani olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri önce Meclis'e ardından da AKK'ya yasayı onaylamaması için çağrı yaptı. Hükümet, yasanın uygulanmasının dış politikada sorun yaratacağını düşünüyor.

Söz konusu yasa, daha önce muhafazakarlar tarafından gündeme getirildi. Ancak İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Dairesi başkanı olan nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi süreci hızlandırdı ve yasanın Meclis ve AKK tarafından hızla onaylanmasının önünü açtı. Yasa 1 Aralık'ta TBMM'den geçti ve bir gün sonra AKK tarafından hızla onaylandı.

Yasanın hükümlerinde, yasayı uygulamayı reddeden yetkililere karşı hapis dahil olmak üzere yaptırımlar öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Parlamento'da kabul edilen yasayı sevmiyoruz, ancak herhangi bir demokraside olduğu gibi ülkenin bir yasası haline geldiyse onu uygulamak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok." Dedi.

Öte yandan Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde İran'ın attığı ve atacağı nükleer adımların tersine döneceğini ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceklerini belirtti.