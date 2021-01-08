İran, uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirecek
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, mecliste çıkarılan yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na ( UAEA) bildirdiklerini söyledi.
İran kanalına konuşan Salihi, hükümetin “dış ilişkilerde sorunlara neden olacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı uygulayacaklarını belirtti.
Yasanın henüz Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından imzalanmadığını hatırlatan Salihi, talimat verilmesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini açıkladı. ABD ve diğer ülkelerle yapılan nükleer anlaşma İran’a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu.