İran, Ukraynalı diplomatı bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın İran Savunma Bakanlığının İsfahan'daki askeri tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında yaptığı açıklama nedeniyle Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzar'ını Bakanlığa çağırdı. Maslahatgüzar'dan; Podolyak'ın sosyal medya hesabından, İran'daki askeri tesise ilişkin saldırıyı Ukrayna savaşı ile ilişkilendirerek, saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını ima ettiği paylaşımına Kiev yönetiminin açıklık getirmesi istendi.

Podolyak sosyal medya paylaşımında, İran'ın İsfahan şehrinde Savunma Bakanlığına bağlı askeri mühimmat, İHA ve füze üretilen tesisine yönelik İHA saldırısını Ukrayna savaşı ile ilişkilendirmiş ve "Sizi uyarmıştık, savaşın mantığı acımasızdır" ifadelerini kullanmıştı.