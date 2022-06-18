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Dünya İran uçağı düştü
Dünya

İran uçağı düştü

İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza sebebiyle düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:38:00 -
İran uçağı düştü

İran'da orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza sebebiyle görev sırasında düştüğü, pilot ve yardımcısının paraşütle atlarken yaralandığı açıklandı.

İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, uçağın görev esnasında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Pilot ve yardımcısının paraşütle acil iniş yaparken yaralandığını aktaran Mutemedi, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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