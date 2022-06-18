İran uçağı düştü
İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza sebebiyle düştüğünü duyurdu.
İran'da orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza sebebiyle görev sırasında düştüğü, pilot ve yardımcısının paraşütle atlarken yaralandığı açıklandı.
İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, uçağın görev esnasında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.
Pilot ve yardımcısının paraşütle acil iniş yaparken yaralandığını aktaran Mutemedi, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.