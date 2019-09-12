İran Tedbir ve Kalkınma Partisinden AK Parti'ye övgü

TAHRAN (AA) - İran Tedbir ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Muhsin Muhammed Bakırzade, AK Parti'nin başarılı halk partilerine örnek gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bakırzade, İranlı İşçiler Haber Ajansında (ILNA) yer alan açıklamasında, AK Parti'nin 11 milyon üyesi bulunduğunu ve hepsinin de halkın içinden olduğunu ifade etti.

Bakırzade, AK Parti'nin, iktidarı, adım adım aşağıdan yukarıya doğru inşa ettiğini ve başarılı halk partilerine örnek gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti'nin güç ve parayla kurulmadığını ve insanları rant ile parti üyesi yapmadığını belirten Bakırzade, "Öncelikle partiyi kurdular, söylemleri ve ortak paydaları ile kamuoyu oluşturdular ve sonra iktidar oldular. İktidara geldikten sonra halka hizmet ulaştırabilmek için programlarını uyguladılar." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin başarılı halk partilerine örnek gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bakırzade, siyasi olgunluğa ve politik idareye partilerle ulaşılabileceğini, partiler ne kadar güçlü olursa halkın taleplerini o kadar karşılayabileceğini dile getirdi.