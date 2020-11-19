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Dünya İran tarafından Türkiye ile ilgili tepki çeken çağrı: Perde arkasında kararlar alındı
Dünya

İran tarafından Türkiye ile ilgili tepki çeken çağrı: Perde arkasında kararlar alındı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında savaşın sona ermesinin ardından İran tarafından Türkiye'ye yönelik akılalmaz çıkışlar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:30:00 -
İran tarafından Türkiye ile ilgili tepki çeken çağrı: Perde arkasında kararlar alındı

27 Eylül'de başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında İran tarafı, Erivan'ın yanında yer almaya devam ediyor.

Savaş süresince bölgeye gizlice sevkiyatlar yapan İran, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a savaşçı gönderdiğini iddia ederek Ankara'yı suçlayıcı açıklamalar yaptı.

İran Meclisinde konuşan Şazend Milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya perde arkası karar aldı. Yeni Osmanlıcılığı ihya amacıyla Nahçivan koridoru açıldı" dedi.

"Büyükelçileri çağıralım"

Ahmedi Biğeş, bir bildiri yayınlayarak Türkiyenin istediği koridoru resmiyete tanımadığını bildirmesini ve  Azerbaycan ve Türkiye Büyükelçilerinin açıklama yapmaya çağırılmasını istedi.

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