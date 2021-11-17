İran, Suriye’ye bavullar dolusu dolar gönderdi

Münübe Yılmaz

İsrail, İran’ın son aylarda Suriye’nin güneyindeki Havran ve Golan bölgelerine bavullar dolusu dolar gönderdiğini iddia etti. İsrail Ordu İstihbaratı tarafından hazırlanan raporda, paraların Arap Dürzi unsurları ile Süveyda şehrinden topluluk liderlerine ulaştırıldığı belirtildi. Arap Dürzilerin bir kısmının Esed rejimini desteklediği, Süveyda’daki liderlerin de İran’a ve Lübnan Hizbullahı’na doğru meylettiği kaydedildi. Siyasi ve ideolojik amaçlar doğrultusunda gönderilen para, aynı zamanda İran’ın Sünnilikten Şiiliğe geçirdiği Karfa kasabasının liderlerine de teslim edildi.

Rusya endişe duyuyor, fakat tedbir almıyor

İsrail istihbarat raporunda, İran’ın faaliyetlerinin halihazırda, bilhassa güney ve doğu bölgeleri ile Lübnan sınırına yakın yerlerde arttığı, hatta İranlıların bu bölgelerde çok sayıda ev ve arazi satın aldığı kaydedildi. Söz konusu bölgelere İran’dan veya diğer Şii nüfusa sahip ülkelerden insanların getirildiği aktarılan raporda, yasa dışı İran yerleşimleri kurulan alanların daha sonra İran yanlısı Suriyeli askerlerin onayıyla yasal yerleşim alanlarına dönüştürüldüğü vurgulandı. Raporda İran’ın Suriye’deki faaliyetlerinden Rusya’nın da endişe duyduğu, fakat buna karşı herhangi bir tedbir almadığı, hatta bazen bunlara göz yumduğu ifade edildi.