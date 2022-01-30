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Dünya İran sorunlarla boğuşuyor! Tam 16 kat arttı
Dünya

İran sorunlarla boğuşuyor! Tam 16 kat arttı

İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Merkezi, halkın son aylarda sorunlarını ifade etmek amacıyla hükümete gönderdiği talep mektuplarında 16 kat artış olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:58:00 -
İran sorunlarla boğuşuyor! Tam 16 kat arttı

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler ve Şikayetler Genel Müdürü Ruhullah Beyat, İran'da yayımlanan Ferihtegan gazetesine açıklamalarda bulundu.

Beyat, halkın taleplerini iletmekte kullandığı "Halk ve Hükümet Arasındaki Elektronik İletişim Sistemi"ne (Samed) gelen talep ve şikayetlerde ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekti.

Mektupların elektronik ortamda ve elle yazılan mektuplar olarak ikiye ayrıldığına işaret eden Beyat, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin Huzistan eyaletine (27 Ağustos 2021) yaptığı ziyaret sonrası Samed'e gönderilen talep mektupları 16 kat arttı." dedi.

Yaklaşık 3'te biri ekonomik sorunları içeriyor

Sayısına dair bilgi vermeyen Beyat, mektupların yüzde 33,5'inin ekonomik sorunlarla ilgili olduğunu aktardı.

Beyat, sisteme giren mektupların, ilgili kurumlar tarafından bir ay içerisinde cevaplandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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