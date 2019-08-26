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İran sınırındaki şifalı suda su onarım çalışmaları başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesine bağlı Akpınar köyünde bulunan ve yıllarıdır atıl vaziyette olan şifalı suya Esendere Belde Belediyesi sahip çıkarak, onarım çalışmalarına başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:29
İran sınırındaki şifalı suda su onarım çalışmaları başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesine bağlı Akpınar köyünde bulunan ve yıllarıdır atıl vaziyette olan şifalı suya Esendere Belde Belediyesi sahip çıkarak, onarım çalışmalarına başladı.


Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi’nde bulunan ve İran’a sınır olan Akpınar köyü Beşevler mezrasındaki şifalı su, şifa bulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Ancak 25 yıl boyunca atıl vaziyette olan ve birçok vatandaşın da şifa bulduğu suya Esendere Belde Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatıyla suyun bulunduğu alanda çevre düzenlemesi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Esendere Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şifalı suyun bulunduğu alandaki camide ve vatandaşların daha rahat kullanabilmesi için hem çevre düzenlemesi hem de havuzda onarım çalışmalarına başladı.


Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Büyüksü, "Kendiliğinden akan ve vatandaşlarımızın uğrak yeri olan şifalı suyun bulunduğu alan içler acısıydı. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusundasuyun bulunduğu alanda çalışma başlatarak, güzel bir alan oluşmasını istedik. Çalışmalarımız kapsamında havuz etrafına duvar ördük bay ve bayan vatandaşlarımız için alan oluşturduk. Yıllar önce köyde meydana gelen heyelan nedeniyle şifalı su üzerinde bulunan caminin iç kısmında da çökme olmuş ve cami kullanılamaz hale gelmişti. Burada da onarım çalışmalarımız olacak ve çalışmalarımız sonunda şifalı su daha nezih bir ortama kavuşacak" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:29
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