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Dünya “İran saldırmak için bahane arıyor”
Dünya

“İran saldırmak için bahane arıyor”

İran’ın, İsrailli ajanların sahte bir savaş sebebi ile Amerikalılara karşı saldırılar planladığı ifadelerini reddeden İsrailli yetkililer, iddiaların yersiz olduğunu ve İran’ın İsrail’e saldırmak için bahane aradığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:48:00 -
“İran saldırmak için bahane arıyor”

Münübe Yılmaz

İran’ın, İsrailli ajanların sahte bir savaş sebebi ile Amerikalılara karşı saldırılar planladığı ifadelerini reddeden İsrailli yetkililer, iddiaların yersiz olduğunu ve İran’ın İsrail’e saldırmak için bahane aradığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in “Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'i sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek Trump’ı uyarmasından sonra açıklama yapan İsrail Enerji Bakanı Steinitz Zarif’in iddialarını yalanladı. “İsrail, ABD’ye karşı bir saldırı planı yapıyormuş! Zarif’in bu iddialarının bir karşılığı yok” diyen Steinitz, bunun İran’ın İsrail’İ hedef almasının bir işareti olduğunu kaydetti. İran’ın bu açıklamasından sonra gerçekleşebilecek saldırı ihtimallerine karşı tetikte olacaklarını vurgulayan İsrailli yetkili, İran’ın İsrail’e saldırmak için bahane aradığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımına Trump’ı da etiketleyerek “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump’ı uyarmıştı.

 

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