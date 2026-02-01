  • İSTANBUL
Dünya İran Parlamentosu'nda milletvekilleri askeri üniforma giydi! "Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm" sloganları atıldı
Dünya

İran Parlamentosu'nda milletvekilleri askeri üniforma giydi! "Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm" sloganları atıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile İran arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İran Parlamentosu’ndaki milletvekilleri de dikkat çeken bir eyleme imza atarak askeri üniforma giydi ve “Amerika’ya Ölüm, İsrail’e Ölüm” sloganları attı.

Orta Doğu’da ABD-İran gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken, müzakerelerden şuana kadar bir sonuç alınamadı.

ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin tartışmalar sürerken, İran Parlamentosu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Çok sayıda milletvekili, parlamentoya askeri üniforma giyerek geldi. Milletvekilleri tarafından "Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm" sloganları atıldı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran’la temas halinde olduklarını belirterek “Bir şeyler yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Aksi takdirde neler olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, bölgedeki müttefiklerle planlarını paylaşamayacağını da belirtmişti.

ARAKÇI’DAN YANIT GELDİ

Trump'ın açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gelmişti.

Arakçi, İran Devrim Muhafızları'nın gücüne dikkat çekerken "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, komşularımız için olduğu kadar İran için de hayati öneme sahiptir." demişti.

5 BİN MEZAR KONUSU

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için 5 bin mezar hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PETROL FIRLADI

ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu.

Artan tansiyonun arz endişelerini yeniden gündeme taşımasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6,8 yükselerek 69,8 dolara çıktı.

Piyasalarda risk algısının güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken Orta Doğu kaynaklı olası arz kesintileri, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

İki ülke arasındaki gerilim devam etmesi durumda petrol fiyatlarının daha da yükseleceği belirtiliyor.

her yerde aynılar

atıp tutarlar ilk kacanalr bunlar olur mecliste baska güzel yerlerde olurlar ama paraları hep yurtdısında olurlar <<örnek esad << sdk abdi müslm
