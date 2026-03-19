SON DAKİKA
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edilen yeni düzenlemeye göre, aralarında ağır ceza mahkemesi başkanları ve başsavcıların da bulunduğu 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Yayımlanan kararname kapsamında, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine atanırken; Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine getirildi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Diğer taraftan, İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Antalya ve Amasya'da Başsavcı Değişimi

Kararnamenin dikkat çeken bir diğer ayağı ise Antalya ve Amasya illerindeki değişimler oldu. Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

Boşalan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak atandı. Ayrıca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini üstlendi.

Görev Yeri Değişen İsimler Listesi:

İsim

Eski Görevi

Yeni Görevi

Fatih Kocaman

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı

Faruk Kaynak

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı

Mesut Bilen

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı

İst. Anadolu Ağır Ceza Mah. Başkanı

Pınar Şafak

İstanbul Ticaret Mah. Başkanı

Bakırköy Hakimliği

Yakup Ali Kahveci

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı

Antalya BAM C. Başsavcı Vekili
