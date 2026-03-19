HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edilen yeni düzenlemeye göre, aralarında ağır ceza mahkemesi başkanları ve başsavcıların da bulunduğu 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Yayımlanan kararname kapsamında, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine atanırken; Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine getirildi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Diğer taraftan, İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Antalya ve Amasya'da Başsavcı Değişimi
Kararnamenin dikkat çeken bir diğer ayağı ise Antalya ve Amasya illerindeki değişimler oldu. Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.
Boşalan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak atandı. Ayrıca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini üstlendi.
Görev Yeri Değişen İsimler Listesi:
İsim
Eski Görevi
Yeni Görevi
Fatih Kocaman
Amasya Cumhuriyet Başsavcısı
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı
Faruk Kaynak
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Amasya Cumhuriyet Başsavcısı
Mesut Bilen
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı
İst. Anadolu Ağır Ceza Mah. Başkanı
Pınar Şafak
İstanbul Ticaret Mah. Başkanı
Bakırköy Hakimliği
Yakup Ali Kahveci
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı
Antalya BAM C. Başsavcı Vekili