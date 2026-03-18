Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Leavitt açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Jones Yasası'na ilişkin 60 günlük bir muafiyet kararı vermesi, ABD ordusu Destansı Öfke Operasyonunun hedeflerini gerçekleştirmeye devam ederken petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmeye yönelik bir başka adımdır." ifadesini kullandı.

Bu önlemin, petrol, doğal gaz, gübre ve kömür gibi hayati kaynakların 60 gün boyunca ABD limanlarına serbestçe ulaşmasını sağlayacağını belirten Leavitt, Trump yönetiminin kritik tedarik zincirlerini güçlendirmeye devam etme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Leavitt, geçen hafta Beyaz Saray'ın Jones Yasası'ndan belirli bir süre için feragat edilmesini değerlendirdiğini ancak bu adımın henüz kesin olmadığını açıklamıştı.

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kasırga, savaş veya enerji arzı sorunu gibi büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde hükümet, malların hızlı taşınabilmesi için geçici olarak bu yasadan feragat edebiliyor. Bu sayede yabancı gemiler de ABD içindeki limanlar arasında yük taşıyabiliyor