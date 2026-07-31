Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Eylül 2023’te takıma katıldığı günden bu yana sergilediği liderlik ve yüksek performansla savunmanın belkemiği olan Sanchez, Serie A temsilcisi Como’ya gitmek için gözünü kararttı. Galatasaray’da yıllık 4.8 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki stoper, Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı Como’ya imza atabilmek için maaşını 3.5 milyon Euro’ya düşürmeyi teklif etti. Ayrıca İtalyan kulübünün Galatasaray’a 30 milyon Euro’yu aşan cazip bir bonservis önerisi sunduğu ifade ediliyor.