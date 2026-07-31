Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı
Sarı-kırmızılılardaki geleceği yılan hikayesine dönen Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koydu. Dünya yıldızları idmanlara başlarken henüz takıma katılmayan Kolombiyalı stoper, Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı Como’ya transfer olabilmek için 4.8 milyon Euro’luk maaşında indirime gidip 3.5 milyon Euro’ya razı oldu. İtalyan ekibinin 30 milyon Euro’yu aşan teklifine rağmen teknik direktör Okan Buruk 'Sana ihtiyacım var' diyerek oyuncusunu tutmak isterken; Inter, Bournemouth ve Al-Ahli de transfer yarışında pusuya yattı.