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Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

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Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Sarı-kırmızılılardaki geleceği yılan hikayesine dönen Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koydu. Dünya yıldızları idmanlara başlarken henüz takıma katılmayan Kolombiyalı stoper, Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı Como’ya transfer olabilmek için 4.8 milyon Euro’luk maaşında indirime gidip 3.5 milyon Euro’ya razı oldu. İtalyan ekibinin 30 milyon Euro’yu aşan teklifine rağmen teknik direktör Okan Buruk 'Sana ihtiyacım var' diyerek oyuncusunu tutmak isterken; Inter, Bournemouth ve Al-Ahli de transfer yarışında pusuya yattı.

#1
Foto - Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Dünya Kupası finali oynayan Lionel Messi bile takımı Inter Miami ile idmanlara çıkmaya başlarken, Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’den hala ses seda yok. Sarı-kırmızılı yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini açıkça belirten yıldız oyuncu, masadaki tekliflerden birinin kabul edilmesini istedi. Kolombiyalı stoper, takımdan ayrılmayı kafasına o kadar koydu ki İtalya’nın yolunu tutabilmek adına maaşında ciddi bir fedakarlığa bile razı oldu.

#2
Foto - Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Eylül 2023’te takıma katıldığı günden bu yana sergilediği liderlik ve yüksek performansla savunmanın belkemiği olan Sanchez, Serie A temsilcisi Como’ya gitmek için gözünü kararttı. Galatasaray’da yıllık 4.8 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki stoper, Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı Como’ya imza atabilmek için maaşını 3.5 milyon Euro’ya düşürmeyi teklif etti. Ayrıca İtalyan kulübünün Galatasaray’a 30 milyon Euro’yu aşan cazip bir bonservis önerisi sunduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Teknik direktör Okan Buruk ise tecrübeli savunmacısını kaybetmek istemiyor. Buruk’un oyuncusuyla birebir görüşerek, "Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gitmeni istemiyorum" dediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de rakamlar ne kadar cazip görünürse görünsün, astronomik ve reddedilemeyecek bir teklif gelmediği sürece kilit oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.

#4
Foto - Stoper kavgası giderek büyüyor: Davinson Sanchez, Galatasaray’dan ayrılmak için bunu bile yaptı

Bu arada Davinson Sanchez’in peşindeki tek kulüp Como da değil. Kolombiyalı yıldızın adı Inter Milan, Bournemouth ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile de anılıyor. Portekiz devi Benfica da oyuncuyu transfer listesine dahil etmişti ancak yüksek bonservis ve maaş maliyeti nedeniyle bu yarıştan geri çekilmek zorunda kaldı.

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