Aziz Yıldırım'dan yeni hamle: Türk yıldıza kancayı taktı!
Yeni sezonda yıldız transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.
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Yeni sezonda yıldız transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi toplamda 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DEN BERTUĞ YILDIRIM'A KANCA
Yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesine Bertuğ Yıldırım'ı aldığı belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Başakşehir ile sözlü bir görüşme yaptı. Başakşehir'in Umut Bozuk'u kadrosuna katması sonrası Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.
Bertuğ Yıldırım geride bıraktığımız sezon Başakşehir formasıyla 23 maça çıktı ve 7 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.
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