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Aktüel İran: "OPEC'ten çıkmayla ilgili açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır"
Aktüel

İran: "OPEC'ten çıkmayla ilgili açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır"

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Yönetim Kurulu Üyesi Emir Hüseyin Zamaniniya: - "OPEC'ten çıkış İran'ın milli çıkarlarıyla çelişmektedir. İran'ın çıkarları diğer üye ülkelerle dengeli bir şekilde korunduğu sürece OPEC'i destekleyeceğiz. OPEC ve İran birbirinden ayrı değildir"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:22:46 -
İran: "OPEC'ten çıkmayla ilgili açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır"

TAHRAN (AA) - İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Yönetim Kurulu Üyesi Emir Hüseyin Zamaniniya, çıkarları korunduğu sürece OPEC'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Zamaniniya, İran Petrol Bakanlığı'na bağlı SHANA haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin çıkarları korunduğu sürece OPEC'i desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

İran'ın OPEC'te kurucu ülkelerden ve en önemli üyelerden biri olduğunu dile getiren Zamaniniya, geride kalan 60 yılda bu kuruluşun ayakta kalması ve ilerlemesi için uluslararası düzeyde birçok zorluk çektiklerini ifade etti.

OPEC'e üye ülkelerin kendilerini bekleyen sorunları ve onlara karşı mücadele yollarını idrak ettiği sürece iş birliğinin süreceğine işaret eden Zamaniniya, şunları kaydetti:

"OPEC'ten çıkmayla ilgili dile getirilen düşünceler ve yapılan açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır. OPEC'ten çıkış İran'ın milli çıkarlarıyla çelişmektedir. İran'ın çıkarları diğer üye ülkelerle dengeli bir şekilde korunduğu sürece OPEC'i destekleyeceğiz. OPEC ve İran birbirinden ayrı değildir."




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