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Aktüel

İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Heniyye telefonda İsrail'in "ilhak" planını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 19:12:41 -
İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Heniyye telefonda İsrail'in "ilhak" planını görüştü

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Meclisinden yapılan açıklamaya göre Kalibaf ile Heniyye, Filistin'deki gelişmeleri ve İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "ilhak" planını ele aldı.

İsrail'in "sadece direnişten anladığını ve onlara verilen tavizlerin sonuç vermeyeceğini" savunan Kalibaf, "Filistinli direnişçilerin mücadelesi İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 'ilhak' planı ve Yüzyılın Anlaşması gibi planların gerçekleşmesine engeldir. Bazı tarafların İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabası stratejik yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Heniyye de İsrail işgal ettiği topraklardan çekilene kadar Filistin halkı ve Hamas'ın direnişi sürdüreceğini ifade ederek, İsrail ile ilişkileri normalleştirme politikası yürüten bölge ülkelerini de kınadı.

Heniyye, "Gücümüzün zirvesindeyiz ve zaferin Filistin halkının olduğuna inanıyoruz. Siyonistlerin işgal dönemi de sona doğru gidiyor." dedi.


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