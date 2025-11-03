  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İran lideri Hamaney işbirliği mümkün değil. İsrail neyse ABD de odur
Gündem

İran lideri Hamaney işbirliği mümkün değil. İsrail neyse ABD de odur

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran lideri Hamaney işbirliği mümkün değil. İsrail neyse ABD de odur

İran lideri Ali Hamaney, Tahran ile Washington arasında işbirliğinin, ABD'nin İsrail'e destek vermeye bölgede askeri üsler bulundurmaya ve müdahalelerine devam ettiği sürece söz konusu olamayacağını ifade etti.

Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğini işgalin yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle konuşma yaptı.

Konuşmasında, "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliğinin işgalinin yıl dönümünü, "şeref ve zafer günü" olarak nitelendiren Hamaney, bu olayın ulusal hafızada korunması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasındaki ilişkinin özünde "doğuştan gelen bir uyumsuzluk ve çıkar çatışması" olduğunu dile getiren Hamaney, ABD'nin İran'a düşmanlığının köklerinin, petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'a 19 Ağustos 1953'te "ABD ile İngiltere'nin düzenlediği" darbeye dayandığını ifade etti.

Hamaney, ABD ile uzlaşma ihtimalini de reddederek, "Amerika'nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor fakat Siyonist rejime (İsrail) desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir." dedi.

İran lideri Ali Hamaney, bunun yakın gelecekte olmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde
İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde

Gündem

İran Cumhurbaşkanı'ndan Nükleer açıklama! Yıkılması sorun değil Nükleer bilim zihnimizde

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!
İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

Dünya

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama
İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama

Gündem

İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23