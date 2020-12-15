İran istihbaratına çalışan 11 kişi yakalandı! MİT İran’ın casus ağını çökertti

MİT ve Emniyet, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına ağır darbe indirdi. İran'ın İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdığı tespit edildi, soruşturma derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı. İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT’in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.



Eski eşi tarafından tuzağa düşürüldü



MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. İddiaya göre eski eşi, Chaab’ı 14 yıldır yaşadığı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin Euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü’ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.



Van üzerinden iran’a kaçırıldı



İran'a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü.



Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Gözaltına alınan 11 çete üyesinin İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti için çalıştığı belirlendi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zindaşti ile iran istihbaratı bağlantısı deşifre oldu



Bu operasyonla İran istihbaratı ile bağlantısı deşifre olan Naci Şerifi Zindaşti, uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçmıştı. 2007’de uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Zindaşti, FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak da kullanıldı.

Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı.



İran muhalifleri idam ediyor



Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.



Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edilmişti.