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Aktüel İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Aktüel

İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:53:16 -
İran, İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

TAHRAN (AA) - İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarını kınadığı ve bunun "kabul edilemez" olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a ilettiği kaydedildi.



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