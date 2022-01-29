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Dünya İran'ı işaret ettiler! Dünyayı tedirgin eden açıklama: Vuracağız
Dünya

İran'ı işaret ettiler! Dünyayı tedirgin eden açıklama: Vuracağız

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'a karşı tutumlarını değiştirdiklerini ve artık aksiyon alacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 15:28:00 - 2022-01-29 15:29:17
İran'ı işaret ettiler! Dünyayı tedirgin eden açıklama: Vuracağız

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'a yönelik yaklaşımlarını değiştirdiklerini belirtti.

"Israel Hayom"a röportaj veren Bennett'e yöneltilen sorular arasında, İsrail'in İran'a yönelik tutumu da vardı.

İran'ı bir ahtapot olarak niteleyen Bennett, İsrail'in İran'a yönelik tutumunu değiştirdiklerini kaydetti.

Bennett şu ifadeleri kullandı:

"Onlarca yıldır İran, kolları İsrail, Lübnan, Gazze Şeridi ve Suriye'ye uzanan bir ahtapot oldu. İsrail bu tuzağa düşerek kanamaya devam ederken, kötülüğün kaynağı olan İran'ın kendisi uzak ve güvende olarak kaldı.

Tek taraflı bir soğuk savaş vardı. Onlar bizi vuruyordu biz ise onlara karşılık vermiyorduk. Biz bu denklemi değiştiriyoruz. İran'ı zayıflatacak her şey üzerinde çalışıyoruz. Aksiyon alacağız ve vazgeçmeyeceğiz."

Nükleer anlaşma

Bennett, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakereleri de eleştirerek, müzakere sürecini "çok yanlış" olarak niteledi.

Anlaşmaya varılsa dahi İsrail'in bununla bağlı olmayacağını kaydeden Bennett, İsrail'in her türlü eylemi gerçekleştirmekte serbest olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Mepa News

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