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Dünya

İran ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi

İran Devrim Muhafızları, yıllık askeri tatbikatları kapsamında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:21:00 - 2020-07-30 09:24:58

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Hürmüz Boğazı’nda başlatılan askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. General Emir Ali Hacızade, bugün ilk kez yerin altından fırlatılan balistik füze kullanıldığını duyurdu. Artık geleneksel füze fırlatma sistemleri kullanmadıklarını belirten Hacızade, “Aniden yerin altında gömülü olan füzeler ateşlenecek ve hedefleri nokta atışıyla vurabilecek” dedi.

Hacızade yerin altından ilk kez füze ateşlenerek tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yeraltına gizlenen fırlatıcılarımızı kullanarak ilk kez balistik füzelerimizi ateşledik. Aynı zamanda bu tatbikatta zırhlı İHA’lar ile önceden belirlenen hedefler başarıyla imha edildi” ifadelerini kullandı.

ABD’ye ait maket savaş uçağının hedef olarak seçildiği askeri tatbikatta İran, uzaya fırlattığı “Nur" adlı askeri uyduyu da görüntü alımı için kullanacağını belirtti.

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