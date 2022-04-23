İran ile Suudi Arabistan arasında müzakereler devam edecek mi? İşte son durum

İran ile Suudi Arabistan, Mart ayından beri askıya alınan müzakerelere devam etme kararı aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden müzakereleri İran, herhangi bir neden belirtmeden askıya almıştı.

İran tarafı görüşmelerin gerçekleştirildiğini kaydederken, Suudi Arabistan'dan veya Irak'tan görüşmelerin devam edip etmediği ilgili bir doğrulama gelmedi.

2016'da Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesi üzerine protestocuların Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğini basması akabinde iki ülke arası ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

Tarafların, Irak'ta devam eden görüşmelerin beşinci turu için bir araya geldiği ifade ediliyor.

Müzakerlerden henüz siyasi arenaya yansıyan net bir sonuç çıkmış değil.

Kaynak: Mepa News