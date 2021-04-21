  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran ile Pakistan arasında önemli anlaşma
Dünya

İran ile Pakistan arasında önemli anlaşma

İran ile Pakistan sınırdaki ticaretin geliştirilmesiyle ilgili önemli adım attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 20:44:00 -
İran ile Pakistan arasında önemli anlaşma

İran ile Pakistan'ın, iki ülke arasındaki sınır boyunca çarşıların kurulmasını öngören işbirliği mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesini öngören işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakata göre iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması ve sınır bölgelerinde oturan vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilk etapta 3 çarşının açılacağı ve daha sonra buna 3 çarşının daha ekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, çarşıların varılan anlaşma doğrultusunda iki ülke tarafından idare edileceği belirtildi.

Kureyşi, Tahran'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğretmenlere hizmet içi eğitim
Ekonomi

Öğretmenlere hizmet içi eğitim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyecek...
Prof. Dr. Atilla Arkan kimdir? İbn Haldun Üniversitesi Rektörü kim?
Eğitim

Prof. Dr. Atilla Arkan kimdir? İbn Haldun Üniversitesi Rektörü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan getirildi. P..
Şişkinlik sandığı karnından 1.5 kilo miyom çıktı!
Sağlık

Şişkinlik sandığı karnından 1.5 kilo miyom çıktı!

Kasık ağrısı ve karında şişkinlik şikayeti ile hastaneye başvuran 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, yaptırdığı tetkikler sonucunda karnında t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay