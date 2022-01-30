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Dünya İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü
Dünya

İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:47:00 -
İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Macron, nükleer müzakereler, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Yemen savaşı ve Lübnan'ın durumunu ele aldı.

Görüşmede "İran'ın müzakere sürecinde anlaşma için ciddiyet ve iradesini ispatladığını" ifade eden Reisi, karşı tarafın atacağı adımların da yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanabilir olması ve garanti verilmesi konularını içermesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak "İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'ın sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği" aktarıldı.

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