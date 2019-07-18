İran Hürmüz Boğazında kaçak petrol tankerine el koydu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda kaçak petrol tankeri taşıyan bir yabancı gemiye el koyduklarını duyurdu.18 Temmuz 2019 Perşembe 14:55
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda kaçak petrol tankeri taşıyan bir yabancı gemiye el koyduklarını duyurdu.
Devrim Muhafızlarının yayımladığı bildiride 12 personeli olan tankerin 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı ve tankerin Basra körfezindeki Lark adasının güneyinde yakalandığı belirtildi.
Bildiride 12 personelin tutuklandığı belirtilirken, tankerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
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