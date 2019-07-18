İran Hürmüz Boğazında kaçak petrol tankerine el koydu İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda kaçak petrol tankeri taşıyan bir yabancı gemiye el koyduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda kaçak petrol tankeri taşıyan bir yabancı gemiye el koyduklarını duyurdu.

Devrim Muhafızlarının yayımladığı bildiride 12 personeli olan tankerin 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı ve tankerin Basra körfezindeki Lark adasının güneyinde yakalandığı belirtildi.

Bildiride 12 personelin tutuklandığı belirtilirken, tankerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

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