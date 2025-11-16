  • İSTANBUL
İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini açıkladı. Erakçi, bu durumun ABD ve İsrail’in tesislere düzenlediği saldırıların sonucu olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkının tartışılamaz olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Associated Press (AP) muhabirinin sorusuna yanıt vererek, İsrail ve ABD'nin haziran ayında nükleer tesislere düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran'da gizli nükleer (uranyum) zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı."

Bakan, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu da sözlerine ekledi.

MÜZAKERELER VE ABD'NİN TALEPLERİ

ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerin devam etmesi için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının "açık" olduğunu vurguladı:

"İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz."

Erakçi, ABD'nin yaklaşımının "eşit ve adil müzakere" için uygun olmadığını, Washington'un taleplerinin ise "aşırı" olduğunu kaydetti.

SALDIRILAR VE TRUMP'IN TEHDİDİ

İran'ın nükleer tesislerini haziranda bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

İran ile ABD arasında nisan ayında başlayan nükleer müzakere süreci, saldırıların ardından kesilmişti. Daha sonra Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması ve füze programının kısıtlanması talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

 

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
