İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Associated Press (AP) muhabirinin sorusuna yanıt vererek, İsrail ve ABD'nin haziran ayında nükleer tesislere düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran'da gizli nükleer (uranyum) zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı."

Bakan, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu da sözlerine ekledi.

MÜZAKERELER VE ABD'NİN TALEPLERİ

ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerin devam etmesi için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının "açık" olduğunu vurguladı:

"İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz."

Erakçi, ABD'nin yaklaşımının "eşit ve adil müzakere" için uygun olmadığını, Washington'un taleplerinin ise "aşırı" olduğunu kaydetti.

SALDIRILAR VE TRUMP'IN TEHDİDİ

İran'ın nükleer tesislerini haziranda bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

İran ile ABD arasında nisan ayında başlayan nükleer müzakere süreci, saldırıların ardından kesilmişti. Daha sonra Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması ve füze programının kısıtlanması talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.