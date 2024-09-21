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Gündem İran hiç kullanmayacağı silahlarını tanıttı! Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Gündem

İran hiç kullanmayacağı silahlarını tanıttı! Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-21 18:53:00 -
İran hiç kullanmayacağı silahlarını tanıttı! Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama

İran, başkent Tahran'da kutsal savunma haftası kapsamında yeni balistik füze ve kamikaze İHA'ları tanıttı. Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran bugün o kadar güçlü ki düşmanlar İran'a saldırmayı hayal edemiyor" dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kutsal savunma haftası kapsamındaki etkinlikte, "Eğer birleşirsek, el ele verirsek, gaspçı İsrail bölgede şu anda işlediği suçları bir daha işleyemez. Bugün, İran'ın savunma ve caydırıcılık gücü o kadar büyüdü ki hiçbir şeytan sevgili İran'ımıza yönelik saldırganlığı düşünmüyor veya hayal bile etmiyor" ifadelerini kullandı.

İran, başkent Tahran'da bir askeri geçit töreni düzenleyerek yeni teknolojilerini sergiledi. İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte, balistik füze ve insansız hava araçları kamuoyuna tanıtıldı. Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, İslam ülkelerine birlik olma çağrısını yineledi. "Bugün, ülkemizi savunmanın yanı sıra, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlikle bölgemizi barış, güvenlik ve huzur içinde tutabileceğimizi dünyaya güçlü bir şekilde duyurabiliriz" dedi.

 

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