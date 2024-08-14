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Medya İran, hiç bu kadar rezil olmamıştı! Neto’yu kulağından vursunlar
Medya

İran, hiç bu kadar rezil olmamıştı! Neto’yu kulağından vursunlar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 12:30:00 -
İran, hiç bu kadar rezil olmamıştı! Neto’yu kulağından vursunlar

Mehmet Şeker, İran'ın İsrail'e muhtemel misillemesine dair ironik bir yazı kaleme aldı. İsmail Heniyye suikastının ardından İran'ın prestijini korumak için Netanyahu'yu hedef alması gerektiğini söyleyen Şeker, "Netanyahu'yu kulağından vurma" önerisiyle dikkat çekti. Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Mehmet Şeker, İran'ın İsrail'e muhtemel misillemesine dair ironik bir yazı kaleme aldı. İsmail Heniyye suikastının ardından İran'ın prestijini korumak için Netanyahu'yu hedef alması gerektiğini söyleyen Şeker, "Netanyahu'yu kulağından vurma" önerisiyle dikkat çekti. Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İran ciddi ölçüde zedelenen prestijini kurtarmak için İsmail Haniye suikastına cevap vermek zorunda hissediyor kendini.

Burada herkes hemfikir.

Batılı ülkeler bile -belli bir ölçüde kalması şartıyla- buna ses çıkarmayacak görünüyor.
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Abartmadan verilecek bir cevap makul bulunacak.

Ama nasıl?

İşte soru bu.

Yol ve yöntemi netleştirmek mesele.

Dengeler hassas.

Hem cevap verilecek, hem büyük bir savaş çıkmasına yol açılmayacak.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

*

İran yüzlerce füze atsa ne çıkar?

İsrail’in demir kubbesi hepsini havada imha eder. Orası besbelli. İsrail’e bir zarar vermiş olmaz.

Göstermelik cılız bir hareketle yetinse, kendi kamuoyunu dahi tatmin edemez.

Ayrıca o durumda hânesine eksi yazılacak. “Vur sırtına, al lokmasını” konumuna düşecek.

Suikasta suikast ile cevap vermesi daha mantıklı olacak gibi.

Kısasa kısas.

(Yahut kiss us’a kiss us.)

En iyisi uzun namlulu, dürbünlü bir silahla Netanyahu’yu kulağından vurmak.

Daha ötesi savaşa yol açar.

Kulak fikrini yabana atmasın ve buna çalışsınlar.

Neto’nun Tramp’tan ne eksiği var?

Fazla maliyetli de sayılmaz.

İki şey gerek bunun için.

Sağlam bir istihbarat ve keskin bir nişancı.

Sonra o nişancıyı vuracak başka bir tetikçi.

Usul böyle. Vuranı vururlar. Armut gibi ortada bırakmazlar.

O tetikçi görevini tam olarak yerine getirirse, onu da ortadan kaldıracak biri lâzım.

Zincir uzar gider. Bir yerde durmak gerekir."

 

 

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